رئيس وزراء فلسطين: صفقة القرن هي خطة لحماية ترامب من العزل ونتانياهو من السجن

أعرب رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​، عن تنديده بـ"​صفقة القرن​"، مؤكّدًا أنّها "خطة سلام ذاتي للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ولرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​". وركّز في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في ​رام الله​، على أنّ "صفقة القرن خطّة لحماية ترامب من العزل، ونتانياهو من ​السجن​، وليست خطّة سلام للشرق الأوسط بل خطّة سلامة الذات لأصحابها"، لافتًا إلى "أنّنا نرى في توقيت الخطّة وما تمّ تنفيذه على الأرض، تلبيةً لرغبات الاحتلال بزعامة نتانياهو". وأوضح أنّ "الخطّة الأميركيّة تعصف بأسس الحل الّتي أقرّتها القمم العربية المتمثّلة بالمبادرة العربيّة للسلام، وتتعارض مع أسس الحل الّتي وضعتها ​أوروبا​، ودول عدم الإنحياز". وشدّد اشتية على "رفض بلاده للخطّة"، داعيًا ​الدول العربية​ لأن "تكون الدرع الواقي والحامي لفلسطين".

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