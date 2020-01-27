الصحة الأردنية: لا صحة لخبر إصابة عامل صيني بـ"كورونا" في الأردن

نفت وزارة الصحة الأردنية "الأنباء التي تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية إلى المملكة، بفيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي، "الحجر الصحي الإحترازي على 2000 عامل من عمال مشروع العطارات الصينيين، بالتعاون مع السفارة الصينية، ومنعت دخول أو خروج أي عامل".
وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إلى أن "الوزارة جهزت مستشفى للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس".
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