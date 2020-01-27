الصحة الأردنية: لا صحة لخبر إصابة عامل صيني بـ"كورونا" في الأردن

نفت ​وزارة الصحة​ الأردنية "الأنباء التي تم تداولها عن إصابة عامل صيني، قدم قبل خمسة أيام من منطقة ووهان الصينية إلى المملكة، ب​فيروس كورونا​".

وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي، "الحجر الصحي الإحترازي على 2000 عامل من عمال مشروع العطارات الصينيين، بالتعاون مع ​السفارة الصينية​، ومنعت دخول أو خروج أي عامل".

وأشار وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إلى أن "الوزارة جهزت ​مستشفى​ للأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابل للزيادة، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة يشتبه إصابتها بهذا الفيروس".