قوى الأمن عممت صورة مواطن خرج من منزله في داريا ولم يعد حتى تاريخه

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: علي خالد بارود (مواليد عام 1979، لبناني) الذي غادر بتاريخ 23/01/2020 منزله الكائن في محلة داريا، ولم يعد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 241841/07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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