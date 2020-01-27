جريصاتي عرض مع لازاريني الاوضاع العامة ومرحلة ما بعد تشكيل الحكومة

التقى مستشار ​رئيس الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، في مكتبه في ​قصر بعبدا​، نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ السيد ​فيليب لازاريني​ وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد ومرحلة ما بعد ​تشكيل الحكومة​ واعداد مشروع ​البيان الوزاري​ والنقاط الاصلاحية المتوقع ان ترد فيه. كذلك، تطرق البحث الى آفاق المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والاعماري، والمساعدات المرتقبة من ​المجتمع الدولي​. إضغط للمزيد

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