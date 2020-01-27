كنعان: المطلوب بعد إقرار الموازنة خطة إنقاذية تضعها الحكومة ومستعدون للتعاون لإنقاذ البلد

أكّد رئيس لجنة المال والماوزنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "الموازنة أفضل من لا موارنة، فما شهدناه من هدر وعدم رقابة جاء بغياب السقوف والضوابط منذ العام 2005".
وشدّد في تصريح من مجلس النواب بعد إقرار موزانة 2020، على أنّ "المطلوب بعد إقرار الموازنة خطّة إنقاذيّة تضعها الحكومة، ومستعدّون للتعاون لإنقاذ البلد"، لافتًا إلى أنّ "على المعارضة قبل الموالاة التعاون للإنقاذ، فالموازنة خطوة يجب أن تُستتبع بخطوات أُخرى".
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