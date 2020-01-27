كنعان: المطلوب بعد إقرار الموازنة خطة إنقاذية تضعها الحكومة ومستعدون للتعاون لإنقاذ البلد

أكّد رئيس ​لجنة المال​ والماوزنة النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "​الموازنة​ أفضل من لا موارنة، فما شهدناه من هدر وعدم رقابة جاء بغياب السقوف والضوابط منذ العام 2005".

وشدّد في تصريح من ​مجلس النواب​ بعد إقرار موزانة 2020، على أنّ "المطلوب بعد إقرار الموازنة خطّة إنقاذيّة تضعها ​الحكومة​، ومستعدّون للتعاون لإنقاذ البلد"، لافتًا إلى أنّ "على المعارضة قبل الموالاة التعاون للإنقاذ، فالموازنة خطوة يجب أن تُستتبع بخطوات أُخرى".