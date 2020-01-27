النشرة: مجلس النواب أقر موازنة 2020 بموافقة 49 نائبا ورفض 13 وامتناع 8

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​ أن المجلس أقرّ موازنة 2020، بموافقة 49 نائبا هم نواب تكتل "​لبنان القوي​" و"الوفاء للمقاومة" و"​التنمية والتحرير​" والنواب ​سليم سعادة​، ​أسعد حردان​، ​نقولا نحاس​ وعدنان ​طرابلس​، وتم رفض ​الموازنة​ من قبل 13 نائبا هو نواب "المستقبل" والنائب ​فريد الخازن​، وامتنع 8 نواب عن التصويب من بينهم نواب "المستقبل" ونواب الإشتراكي ​بلال عبدالله​، فيصل الصايغ، ​محمد الحجار​ واكرم شهيب. إضغط للمزيد

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