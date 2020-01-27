شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إذا كانت ​الموازنة​ بأرقامها وهميّة كما يقول نواب "​تيار المستقبل​" في انتقادهم لها، فهذا يعني أنّ رئيس "تيار المستقبل" ​سعد الحريري​ قد مرّر عمليّة كاذبة وهميّة على ​الشعب اللبناني​، ويَطلب من رئيس الحكومة ​حسان دياب​ تبنّيها كما هي؛ وهكذا يصرّ بعض نوابه أمثال ​بهية الحريري​ و​هادي حبيش​ و​سمير الجسر​ وغيرهم. فعلًا أنتم من عجائب الدنيا". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود: إذا أرقام الموازنة وهمية كما يقول نواب المستقبل فهذا يعني أن الحريري قد مرر عملية كاذبة وهمية على الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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