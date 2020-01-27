ريفي: السلطة يجتمع برلمانها خلف جدران الفصل ولا حل أمامها إلا الرحيل

أعلن الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​السلطة​ يجتمع برلمانها خلف جدران الفصل، سلطة فاقدة للشرعية الشعبية، ولا حل أمامها إلا الرحيل عملياً، سقطُّتم".

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