جنبلاط: خطوة تصديق الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد القاعدة الاثنية عشرية

اعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب ​وليد جنبلاط​، أن "خطوة تصديق ​الموازنة​ أفضل من الفراغ واعتماد ​القاعدة​ الاثنية عشرية"، مشيرا الى أنه "يبقى على ​الحكومة​ ان تطرح الإصلاحات الجدية وفي مقدمها ​قطاع الكهرباء​ مع الهيئة الناظمة وقانون استقلالية ​القضاء​".

ولفت جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "بداية طريق طويل آخذين بعين الاعتبار القوى واشباح الماضي المهيمنة على الحكومة والتي لا تبشر بالخير".