أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ أن المجلس أقرّ الجزء الأول من موازنة 2020 وباشر بدرس مشروع ​قانون الموازنة​ المؤلف من 42 مادة، كما تم اقرا المواد من الأولى حتى 23 بشكل سريع. وطلب رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ الغاء ​التمديد​ المتعلق بوضع لوحات عمومية في القانون فسقط الإقتراح وصدقت المادة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجلس النواب أقرّ الجزء الأول من موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.