لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تحدّث عن وجوب حلّ المجلس النيابي إن هو لم يقرّ الموازنة قبل نهاية هذا الشهر".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حلّ المجلس النيابي يتمّ فقط في حالتين منصوص عليهما في المادتين 65 و77 من الدستور، والحالتين غير متوفرتين على الإطلاق اليوم"، مبيّنًا أنّه "تبرير في غير محلّه للجلسة غير الدستوريّة. مع كامل الإحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: حل مجلس النواب يتم فقط في حالتين غير متوفرتين على الإطلاق اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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