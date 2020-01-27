عقيص: حل مجلس النواب يتم فقط في حالتين غير متوفرتين على الإطلاق اليوم

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ تحدّث عن وجوب حلّ ​المجلس النيابي​ إن هو لم يقرّ الموازنة قبل نهاية هذا الشهر".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حلّ المجلس النيابي يتمّ فقط في حالتين منصوص عليهما في المادتين 65 و77 من ​الدستور​، والحالتين غير متوفرتين على الإطلاق اليوم"، مبيّنًا أنّه "تبرير في غير محلّه للجلسة غير الدستوريّة. مع كامل الإحترام".