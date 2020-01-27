اقرار المادة 7 من الموازنة وفق تعديل لجنة المال لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات

أقر ​مجلس النواب​ المادة 7 من ​الموازنة​ وفق تعديل ​لجنة المال والموازنة​ لجهة فرض الرقابة على ​القروض​ والهبات وفق الآلية التي تراعي ​الدستور​ وقانون المحاسبة العمومية. إضغط للمزيد

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