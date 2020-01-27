ترامب: رئيس الادعاء في قضية مساءلتي لم "يدفع الثمن بعد"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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ويأتي هجوم ترامب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر "إن آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية. لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قُصد به ذلك".

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي محكمة أمن الدولة توجه تهمة "الإرهاب" لأردني أراد الثأر "للبغدادي" وطعن ثمانية بينهم ساح أجانب وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد تهمة "الارهاب" لأردني طعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مدينة جرش الأثرية شمال المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. ووجه مدعي عام المحكمة لمصطفى أبو رويس البالغ من العمر 22 عاما تهم "القيام بأعمال إرهابية" و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"محاولة الإلتحاق بجماعة مسلحة وتنظيمات إرهابية". وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني قام في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجلي أمن وثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان. وقد يحكم عليه في حال إدانته بالسجن لمدة 20 عاما. وأفادت لائحة الإتهام أن أبو رويس "يعتنق فكر عصابة داعش الإرهابية" وكان ينوي الإلتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية وكان على تواصل مع "أبو زينب" أحد عناصر التنظيم في سوريا، الذي "أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم". وتابعت "على إثرها عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي وثأرا لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الذي تزامن مع تلك الفترة". كما وجهت المحكمة تهم "الأرهاب" الى متهمين آخرين هما "أسامة" و"خالد"، وهما أردنيان أيضا من أصول فلسطينية ويبلغ كل منهما من العمر 22 عاما. وقد ربطتهما علاقة صداقة بالمتهم الأول ويحملون "أفكار جماعة إرهابية" وكانوا جميعهم يلتقون في مزرعة ويروجون لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية. ونفى المتهمون الثلاث التهم المنسوبة إليهم، وقالوا لرئيس المحكمة إنهم "غير مذنبين". وقرر رئيس المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأحد المقبل للاستماع لشهود النيابة. وقام مصطفى أبو رويس أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم "سوف" للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يأوي نحو 20 الف لاجئ ويقع قرب آثار جرش في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بطعن ثمانية أشخاص وبينهم أربعة سياح وأوقف فورا. وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا. ويعتمد إقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى عشرة مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92 بالمئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ويقوم نحو خمسة ملايين سائح سنويا بزيارة عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح وجرش وعجلون. وتجاوز لدخل السياحي للأردن العام الماضي خمسة مليارات دولار، بحسب وزارة السياحة الأردنية. Euronews (Ar)

الإدارة الكردية تنقل أطفالاً يتامى بينهم مصري وفرنسيان من عوائل "داعش" من مخيم الهول المكتظ نقلت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا السبت 21 طفلاً يتيماً من مخيم الهول المكتظ بينهم فرنسيان سيتم ترحيلهما قريباً إلى بلدهما، وفق ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس. واليتامى الـ21، بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من فرنسا وداغستان ومصر، هم من أصل 224 طفلاً يتيماً يقبعون في مخيم الهول، أكبر المخيمات الثلاثة التي تديرها الإدارة الذاتية الكردية ويؤوي نحو 68 ألف شخص بينهم آلاف الأجانب من نساء وأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب. وقال مسؤول العلاقات في المخيم جابر سيد مصطفى لفرانس برس إنه جرى نقل الأطفال إلى مخيم روج، الذي يؤوي أيضاً عائلات جهاديين أجانب، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى أن "الاهتمام بالأطفال اليتامى أفضل في مخيم روج حيث هناك مختصون" لرعايتهم، مشيراً إلى أن "مراكز الرعاية في مخيم الهول تفتقد إلى الكثير من الخدمات الأساسية للطفل". وشاهد مراسل لفرانس برس أطفالاً يرتدون ثياباً شتوية وقبعات صوفية أثناء تجمعهم لنقلهم إلى مخيم روج في شمال شرق محافظة الحسكة. ويعتاش قاطنو مخيم الهول على مساعدات محدودة ويعانون من وضع إنساني صعب خصوصاً مع حلول فصل الشتاء. وتصف منظمات إغاثية وضع المخيم بـ"الكارثي". وفي العام 2019 وحده، توفي 517 شخصاً بينهم 371 طفلاً وضمنهم أجانب في مخيم الهول، وفق الهلال الأحمر الكردي الذي كانت أفادت مسؤولة فيه فرانس برس عن أسباب عدة أبرزها سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية لحديثي الولادة. ويُشكل الأطفال 65 في المئة من قاطني المخيم، وفق بيان صادر عن إدارته، وبينهم 224 طفلاً يتيماً يتوزعون على مراكز خاصة أو يقطنون لدى عوائل فيه. وقال مسؤول في مخيم الهول إن بين الأطفال الـ21 الذين تم نقلهم "طفلين فرنسيين يتيمين"، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهما إلى الدولة الفرنسية بعد نقلهما إلى روج بناء على طلب من باريس. وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول. ومنذ إعلانهم القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف في آذار/مارس، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وفي حزيران/يونيو، استعادت فرنسا 12 طفلاً معظمهم يتامى. وتقدر فرنسا وجود نحو 450 فرنسياً محتجزين أو يقبعون في مخيمات النزوح لدى الأكراد في سوريا. ودعا محققون تابعون للأمم المتحدة الشهر الحالي لإعادة آلاف الأطفال من أبناء الجهاديين إلى بلدان ذويهم كونهم و"على وجه الخصوص" في "وضع خطر". Euronews (Ar)

نتنياهو: صفقة القرن ووجود ترامب بالبيت الأبيض فرصة تحدث مرة في التاريخ ولا يجوز تفويتها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد إنه يتمنى أن يصنع التاريخ بينما يترقب العالم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن تفاصيل ما يعرف بـ"صفقة القرن" المتعلقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات نتنياهو قبل سفره إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب الذي قال إنه قد يعلن عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة لمقبلة. وقال نتنياهو إن علاقته الوطيدة بترامب هي فرصة لا تأتي لإسرائيل سوى مرة واحدة في العمر وهو ما يستوجب ضرورة "عدم تفويتها". ويتوقع تحيز خطة ترامب للجانب الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين الذين أعلنوا رفضهم المبدئي لها واتهموا الرئيس الأمريكي بدعم إسرائيل بشكل غير عادل. ويسعى نتنياهو لتحقيق نصر سياسي خارجي يمنحه دفعة لتخطي المصاعب الداخلية التي يواجهها بالإضافة لاتهامات رسمية بالاحتيال. ويخوض نتنياهو حملة انتخابية قبل إجراء ثالث انتخابات برلمانية إسرائيلية في أقل من عام بعدما فشل في الفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة والبقاء في منصبه بلا منازع إثر الاستحقاقين الانتخابيين السابقين. وفي الوقت نفسه يسعى ترامب لاسترضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستفادة من علاقات الأخير الجيدة بيهود أمريكيين نافذين يمكنهم معاونة الرئيس الأمريكي خلال خوضه الانتخابات الرئاسية التي ستقام في شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان عزل ترامب: بولتون يقول إن الرئيس ربط مساعدة أوكرانيا بتحقيقها بشأن بايدن Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ولعب شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ورئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب دورا محوريا في جهود الديمقراطيين لعرض سلوك ترامب باعتباره خطرا على الديمقراطية في أميركا وفي أنحاء العالم وذلك في الدفوع أمام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون حيث من المرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وكان شيف النائب المنتمي لولاية كاليفورنيا، وهو مدع اتحادي سابق، هدفا لهجمات متكررة من ترامب ومؤيديه الجمهوريين بالكونغرس.

وشبه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد ما قاله ترامب بما فعله ديمقراطيون يقولون إن الجمهوريين سيدفعون الثمن في صناديق الاقتراع أو سيدفعون الثمن في المستقبل عندما تحين ساعة حسابهم.

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وقال لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الإخبارية "لا أعتقد أن الرئيس يحاول توجيه تهديد بالموت هنا أو يقوم بنوع من التخويف".

وأضاف "كل منهما يقول إن الشعب الأميركي سيكون له موقف من هذا".

وقالت قيادية ديمقراطية أخرى في قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله وهي زو لوفرين لشبكة (سي.إن.إن) إن ترامب يجب أن "يكبح نفسه" وأن يتصرف بشكل أكبر كرئيس. وقالت "الرئيس لديه ميل لقول أشياء تبدو تهديدا للناس".

وبدأ محامو ترامب الدفاع عن الرئيس السبت قائلين إن جهود الديمقراطيين لعزله من منصبه ستكون سابقة "خطيرة للغاية" في عام الانتخابات.

وقال ألن دورشويتس أحد المحامين عن ترامب لقناة تلفزيون "فوكس نيوز" إن المسلك المنسوب لترامب في المحاكمة بمجلس الشيوخ لا يرقى لمخالفة تستوجب العزل. وهون من شأن تسجيل أذيع أول مرة يوم الجمعة يقول فيه ترامب إنه يريد عزل السفيرة الأميركية في أوكرانيا. وأضاف دورشويتس قائلا "للرئيس السلطة الكاملة لعزل سفير".