محمد بن زايد: الإمارات مستعدة لدعم الصين لمواجهة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة".

كما أشار إلى استعداد الإمارات لدعم الصين للتصدي للفيروس، قائلا: "دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني، على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

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وكان وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، قد أكد الأحد، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشددا على أن كافة الجهات المختصة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

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وجاء تصريح الوزير الإماراتي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للدولة.

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وتم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة جاهزية كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

وبحسب "وام"، فقد تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ دولة الإمارات وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة.