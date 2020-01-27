شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ منتخب اليد على فوزه ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التهنئة للمنتخب المصرى لكرة اليد بفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتى تؤهله لأولمبياد طوكيو.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "بمناسبة الفوز الكبير الذى حققه منتخب مصر لكرة اليد وحصوله على كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 التى تأهل من خلالها لأوميياد طوكيو، يتقدم المجلس بالتهنئة للمنتخب القومى، متمتينا له التوفيق".

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جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق خلال جلسته اليوم، على أربعة تقارير عن اقتراحات بقوانين، مقدمة من النواب، وتشمل اقتراح مقدم من النائبين همام العادلى، وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر، عن الحوافز الإيجابية للأسر المصرية، واقترح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة، أما الاقتراح بقانون الرابع، فهو عن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، وهو مقدم من النائب ياسين عبد الصبور، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس بإحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها.

كما وافق المجلس على 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، ومن المنتظر أن يحيلها المجلس للحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات واقتراحات ومطالب النواب، والتى تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى، وإنشاء مدارس وصيانة بعضها، وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات، وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.

كما تتضمن الاقتراحات تدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس، والمعاهد الأزهرية أسوة بمدارس التربية والتعليم، والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا، وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدنى بعدد من المراكز، وإعادة التقسيم الإدارى للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات، وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.