مجلس النواب يحيل للحكومة 51 اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.
كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدنى بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإدارى للسويس، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة ومناظير، وإحلال وتجديد بعض المستشفيات وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار.
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