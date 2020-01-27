شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" توصى بتفعيل دور مكاتب العمل الخارجية ودعم برامج تأهيل المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغي، مناقشة ختامى موازنة البرامج والأداء لوزارة القوى العاملة عن العام المالى 2018/2019، فيما يخص التدريب المهنى والعلاقات الخارجية ورعاية القوى العاملة، ومشروعات المرأة، بحضور ممثلو الوزارة.

وتناولت اللجنة فى مناقشاتها تحليل بعض المشكلات التى تواجه قطاعات العمل بالوزارة، وانتهت إلى بعض التوصيات التى من شأنها رفع مستوى الأداء بالقطاعات وتحقيق مزيد من الإيجابيات، وشملت التوصيات بالنسبة للتفتيش، ضرورة دعم قطاع السلامة والصحة المهنية بالقوى البشرية الكافية لسد العجز الموجود لتغطية عمليات التفتيش على مستوى المديريات ككل، وضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع السلامة والصحة المهنية، لتوفير وسائل المواصلات والانتقال إلى الأماكن النائية.

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وفى مجال العلاقات الخارجية، أوصت لجنة القوى العاملة، أوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور مكاتب العمل بالخارج، وحسن اختيار ممثلى الملحقين العماليين بها لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضرورة العمل على إيجاد ربط وتنسيق جيد بين وزارتى القوى العاملة والخارجية، بما يصب فى صالح العمالة بالخارج.

فى مجال رعاية القوى العاملة، أوصت لجنة القوى العاملة، بضرورة شمول برامج التدريب المهني، برامج التدريب الخاصة بالمرأة جميع فئات المرأة سواء العاملة أو الريفية أو البدوية فى سبيل تأهيلها للانخراط فى الاستحقاقات النقابية والبرلمانية.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بخطة شاملة لتدريب وتأهيل المرأة، سواء المرأة الريفية أو العاملة والمعيلة أو خادمات المنازل، وغيرهن، بهدف الارتقاء بالمرأة ودعمها، وأن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه البرامج.