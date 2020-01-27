شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى برلمانية ضد سفيرة بلجيكا.. وبدر عبد العاطى يعد النواب بالتدخل الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب كريم درويش، شكوى رسمية إلى السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ضد سفيرة بلجيكا والقنصل البلجيكى.

وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة، إن طريقة تعامل السفيرة من أسوأ ما يكون، مضيفًا: "تتعسف مع المواطنين والنواب والسفراء الآخرين، وحتى فى الوفود الرسمية هناك تعسف شديد وقصد فى عدم منح التأشيرات"، مشيدًا ما أكده مساعد الوزير من المعاملة بالمثل فى تلك الحالات، متابعًا: " بعض السفراء بيتعاملوا كويس والبعض مش بيقوم بدوره".

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وأشاد رئيس اللجنة، بقرار وزارة الخارجية بمنع أحد السفراء من دخول وزارة الخارجية لسوء معاملته مع المصريين، رغم أن مهمته الرئيسية تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن وزارة الخارجية لديها مشاورات سياسية قريبة مع بلچيكا، وأن شكوى اللجنة ستكون على رأس الموضوعات التى سيتم فتحها والنقاش فيها، مطالبًا اللجنة بإعداد مذكرة رسمية بالشكاوى وبأدلة دامغة، لتوصيلها للسفارة وبحثها بشكل رسمي، وأن الوزارة ستطلب رد رسمى من السفارة، متابعًا: "لأنه فى بعض الأحيان تكون الأوراق غير كاملة".