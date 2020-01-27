صدمة للفنانة المغربية مريم حسين.. السلطات الإمارتية تقرر حبسها ثم ترحليها بعد ذلك!

قضت المحكمة بإمارة دبي، أخيرا، بحبس الفنانة المغربية مريم حسين، وترحيلها من الإمارات بتهمة هتك العرض، والسب، والشتم، في حين برأت الإعلامي صالح الجاسمي، شقيق الفنان حسين الجاسمي من جميع التهم المنسوبة إليه، في حكم نهائي بعد استئناف الحكم الابتدائي سابقا.

ورفع صالح الجاسمي دعوى قضائية ضد مريم حسين في خضم خلاف بينهما، وتراشق للكلام على مواقع التواصل، مستغلا ظهورها في فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” ترقص بطريقة جريئة مع مغني الراب الأمريكي تايغا، واتهمها بما أدينت به.

وعبرت الفنانة مريم حسين عن غضبها من قرار المحكمة، معلقة في حسابها في أنستغرام “شو أنا قاتلة روح؟”.

وواصلت مريم نشر عدد من التعليقات على الحكم الصادر ضدها منها: “اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة، أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخذ حقي من الكل.. اللي يتدخلون بحياتي.. وهم مالهم دخل بحياتي”.

وخفف الحكم الاستئنافي مدة حبس مريم حسين، إذ كانت مدانة بـ3 أشهر حبسا، في حين أن الحكم الاستئنافي خفض العقوبة لشهر واحد فقط.