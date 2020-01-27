بطل نصف مارطون مراكش بالعربي: أعد المغاربة بمدالية في أولمبياد طوكيو 2020 – فيديو

فاز العداء المغربي، محمد رضى العربي، بنصف ماراطون مراكش الدولي، الذي أقيم، أمس الأحد، في المدينة الحمراء، محققا رقم ساعة واحدة، دقيقة واحدة و17 ثانية.

وقال بالعربي بطل نصف مارطون مراكش لـ”اليوم24″، إن فوزه بنصف الماراطون بهذا التوقيت، يأتي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، التي يعد فيها المغاربة بإحراز إحدى الميداليات.

وعرف سباق الماراطون تتويج مغربي، لقواحي، بتوقيت ساعتين، 6 دقائق و22 ثانية، متقدما بذلك على كل من الكيني، جاكوب كانداكور، والإثيوبي فيليكي واندوسر.