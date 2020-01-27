فاز العداء المغربي، محمد رضى العربي، بنصف ماراطون مراكش الدولي، الذي أقيم، أمس الأحد، في المدينة الحمراء، محققا رقم ساعة واحدة، دقيقة واحدة و17 ثانية.
وقال بالعربي بطل نصف مارطون مراكش لـ”اليوم24″، إن فوزه بنصف الماراطون بهذا التوقيت، يأتي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، التي يعد فيها المغاربة بإحراز إحدى الميداليات.
وعرف سباق الماراطون تتويج مغربي، لقواحي، بتوقيت ساعتين، 6 دقائق و22 ثانية، متقدما بذلك على كل من الكيني، جاكوب كانداكور، والإثيوبي فيليكي واندوسر.
كانت هذه تفاصيل خبر بطل نصف مارطون مراكش بالعربي: أعد المغاربة بمدالية في أولمبياد طوكيو 2020 – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.