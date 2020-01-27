محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تبرئ شرطيين في قضية “سمسار الأحكام”

قضت استئنافية الدار البيضاء، بتبرئة شرطيين، كانوا قد أدينوا في قضية فيديو “سمسار الأحكام القضائية”، الذي انتشر قبل أشهر.

وقررت المحكمة اليوم الإثنبن، ببراءة رجلي الشرطة، بعدما أدينا بأربعة أشهر من السجن النافذ وغرامة، خلال شهر دجنبر الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قد آصدرت قبل شهر حكمها على ” النصاب” باسم القضاة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بينما تم الحكم على كل من شريكه بـ 3 سنوات حبسا نافذا وعلى شرطي المحكمة 4 أشهر نافذا وعلى الشرطي الآخر، وهو ضابط الاستعلامات العامة بأربعة أشهر نافذا وغرامة 500 درهم

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وكان المتهم الرئيسي بطل فيديو ” السمسرة”، الذي ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يساوم سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، قبل أن يتضح لاحقا أن هذا الشخص كان مبحوثا عنه.

المتهم الرئيسي في سمسرة الأحكام، كان قد استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة والعاملين بالمحكمة، لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.