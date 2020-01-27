المكتب الوطني للكهرباء والماء: لم تعرف تعرفة الكهرباء أي تغيير منذ يوليوز 2014

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الإثنين، إنهعلى إثر تداول بعض شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا حول اعتماده عدادات رقمية جديدة، لتطبيق تعرفة مقسمة على تلاث فترات في اليوم، على مستوى دوار “لبابدة” التابع لجماعة عين الشقف عمالة مولاي يعقوب، فإنه يؤكد د أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله كله مغالطات وأكاذيب.

وأوضح المكتب في بلاغ توضيحي، أنه يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء ضد مروجي المغالطات.

وأضاف المكتب، أنه لم تعرف تعرفة الكهرباء أي تغيير منذ صدور القرار الوزاري رقم 2451-14 بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليوز 2014)، وهو القرار الوزاري الذي أقر بإحداث تعرفة (زمنية) اختيارية بالنسبة لبعض استعمالات الكهرباء، والتي تستجيب لمعايير مضبوطة، يضيف البلاغ، وذلك لتمكين المعنيين من الاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة.

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وشدد المكتب على أن “ليس هناك أي تعرفة مقسمة على تلاث فترات في اليوم، بالنسبة لعدادات الجهد المنخفض كما جاء في التسجيل الصوتي”.

وأفاد المكتب بأن “العدادات التي تم اقتناؤها من طرف المكتب من أجل تطبيق مقتضيات القرار الوزاري في هذا الشأن، تستجيب للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها”.

وذكر المكتب بأن التعرفة الثنائية (Bihoraire) اختيارية، ولا يمكن منحها إلا للزبناء الراغبين في ذلك، والذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري.