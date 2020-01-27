“الكاف” يسقط إسم رضوان جيد من قيادة قمة عصبة الأبطال وغاساما يعوضه

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إسقاط اسم الحكم المغربي رضوان جيد، من إدارة مباراة القمة عن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، والتي ستجمع بين هلال أم درمان السوداني والأهلي القاهري المصري، والتي ستحدد المتأهل للدور المقبل عن المجموعة.

وحسب تقارير صحفية سودانية، فإن الاتحاد القاري غير اسم الحكم المغربي من أجل إدارة هذه المباراة وعوضه بالحكم الغامبي باكاري كاساما، الذي أدار المباراة التي جمعت بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي.

وأبرز المباريات التي اداراها الغامبي للنادي الاهلي كانت امام نادي الوداد البيضاوي المغربي بنهائي دوري أبطال افريقيا 2017.

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والمباراة الثانية كان حكمآ لتقنية الفيديو بنهائي دوري أبطال افريقيا 2018 امام الترجي الرياضي التونسي والذي توج بها نادي الترجي .

وبالموسم الماضي ادار مباراة العودة بين نادي الاهلي ونادي ماميلودي صانداونز الجنوب افريقي والتي انتهت بفوز النادي الاهلي ولكنه ودع البطولة بمجموع المبارتين.