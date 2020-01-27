الهيئة العليا لمسيرة العودة تدعو للتظاهر يومي الثلاثاء والأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت الهيئة "الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار"، اليوم الإثنين، الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها، إلى التظاهر يوم غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، رفضا لصفقة القرن.

وقالت الهيئة في بيان إنها تدعو "للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لصفقة القرن عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، كما ندعو وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء وتكثيف التغطية الإعلامية لمجريات حالة الغضب الجماهيري".

وذكر البيان: "نعلن باسم شعبنا الفلسطيني وكل ألوانه وصبغاته الحزبية، رفضنا الجامع والقاطع لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي الأرعن دونالد ترامب، والتي كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة لمسلسل التآمر والتحريض على شعبنا ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية".

وأكدت الهيئة على أن "مواجهة صفقة القرن الملعونة لا يمكن أن يكون أمرا ممكنا من دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة الأشكال النضالية والكفاحية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم".