أنواع جديدة من أسماك القرش.."تسير على أقدامها"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف باحثون أستراليون، اليوم الإثنين، عن أربع أنواع جديدة من أسماك القرش، يمكنها "المشي"، في سواحل شمال أستراليا.

أفادت صحيفة "إندبنتنت" البريطانية، أنه جرى التعرف على هذه الأنواع الجديدة من أسماك القرش في سواحل شمال أستراليا، وجزيرة بابوا غينيا الجديدة، عقب دراسة استمرت 12 عامًا.

وأوضحت الباحثة والأكاديمية، كريستين دودجون، من جامعة كوينزلاند أن هذه الأنواع الجديدة، استنادًا لبيانات الدراسة، تطورت بعد أن نأت بنفسها عن الأنواع المعروفة من أسماك القرش الأخرى، حيث أصبحت معزولة وراثيا في مناطق جديدة وتطورت إلى أنواع جديدة.

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وأشارت الدراسة إلى أن سر الأنواع الجديدة يكمن في زعانفها الصدرية والحوضية، والتي تستخدمها كأقدام للمشي في قاع البحار، كما تساعدها أيضا على البحث عن طعامها بين الصخور و الشعاب المرجانية.

وصرحت دودجون فإن تلك الأنواع من سمك القرش لا تشكل أي تهديد على حياة البشر وسلامتهم، لكونها تقتات على الأسماك الصغيرة، والرخويات التي تعيش في المياه الضحلة.

وأشارت الباحثة إلى أن الأبحاث المقبلة ستساعد العلماء على فهم سبب كون هذه المنطقة التي تكاثرت فيها هذه الأصناف من أسماك القرش، مؤلفةً موطنا للتنوع البيولوجي.