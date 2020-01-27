إطلاق نار في شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان من حي عصمان في شفاعمرو، إثر جريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الإثنين.
وقال شاكر إدريس من مركز آدم ميدكس الطبي و"نجمة داوود الحمراء" فرع طمرة إن شخصين أصيبا بحالة هلع إثر إطلاق النار في شفاعمرو.
وذكر شهود عيان أن إطلاق النار جرى قرب مدخل معرض (سيارات عبودي) بحي عصمان في شفاعمرو، وعلى ما يبدو، أطلقت عيارات نارية في الهواء قرب بوابة المكان ولم تقع أي إصابات.
وأضافوا أن طائرة مروحية حلقت في سماء المدينة في إطار البحث عن المشتبهين، وأن عشرات طلاب المدارس كانوا من المكان الذي يمرون منه كل يوم.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية جريمة إطلاق النار.
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