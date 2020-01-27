إريكسن على بعد ساعات من إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، وصل إلى مدينة ميلانو تمهيدا لانضمامه لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ونشر موقع "توتو ميركاتو"، مقطع فيديو لكريستيان إريكسن عقب وصوله مباشرة إلى المطار، على متن طائرة خاصة، وكان ماتيا تاجليكارن مدير فريق إنتر، في استقباله بالمطار بجانب مجموعة من الصحفيين.
ومن المنتظر أن يخضع النجم الدنماركي للفحوصات الطبية في وقت لاحق اليوم، على أن يستكمل بعد ذلك إجراءات الانضمام بشكل رسمي للفريق وتوقيع العقود.
وكان إنتر ميلان قد وافق على الشروط الشخصية مع اللاعب منذ فترة، إلا أن توتنهام رفض التراجع عن قيمة الصفقة وطلب الحصول على 20 مليون يورو.
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