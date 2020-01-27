مانشستر يونايتد خارج سباق التعاقد مع كافاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انسحب من سباق التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كافاني.
واقترب كافاني من مغادرة صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج من حسابات توماس توخيل، مدرب باريس، في ظل الاعتماد على ماورو إيكاردي.
وبحسب موقع "فوتبول لندن"، فإن مانشستر يونايتد انسحب من سباق التعاقد مع كافاني، رغم حاجة الشياطين الحمر للتعاقد مع مهاجم، خاصة بعد إصابة ماركوس راشفورد.
ونوهت بأن يونايتد سأل بالفعل عن إمكانية التوقيع مع كافاني، إلا أن النادي تم إبلاغه أن المهاجم الأوروغواياني يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني.
وكان مانشستر يونايتد وتشيلسي يرغبان في الحصول على خدمات كافاني، إلا أن اللاعب يبدو في طريقه إلى الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد.
وخرجت تقارير صحفية أمس الأحد، تؤكد اقتراب كافاني من أتلتيكو، بل وأشارت إلى أن اللاعب اجتاز بالفعل الكشف الطبي، فيما من المحتمل أن تتم الصفقة يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري.
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