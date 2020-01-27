مهرجان "أبو ظبي" يمنح جائزته ليحيى الفخراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز الممثل المصري، يحيى الفخراني، أمس الأحد، بجائزة مهرجان "أبو ظبي" هذا العام، في احتفال بدار الأوبرا المصرية.

ويعتبر مهرجان "أبو ظبي"، من أضخم المهرجانات الفنية الثقافية في الخليج، وتمنح هذه الجائزة سنويا لتكريم أصحاب القدرات الفنية الاستثنائية.

وقالت مؤسسة مجموعة "أبو ظبي" للثقافة والفنون والمديرة الفنية للمهرجان، هدى كانو، في حفل تسليم الجائزة إن " اليوم نكرم وبكل امتنان يحيى الفخراني، الطبيب الذي اختار المهنة الأصعب والأقسى، مهنة الفن، اختارها مؤمنا بأن الفن والثقافة والعلم والتنوير هي الركائز الأساسية لنهضة الإنسانية، بل إنها نبض وجودنا".

وأضافت "يأخذنا يحيى الفخراني بموهبة استثنائية إلى عالم آخر، عالم تتلاشى معه جميع الفروقات، عالم يتشارك ناسه على اختلاف أفكارهم، المشاعر والأحاسيس، يضحكنا ويبكينا معا وفي الوقت عينه، يأخذنا إلى سحر الدراما التي نعيش قصصها الرائعة في السينما والتلفزيون والمسرح".

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وقال الفخراني (74 عاما) أثناء تسلمه الجائزة في كلمة مرتجلة إن "وعدت نفسي ألا أعد كلمة رسمية لهذه المناسبة وقررت أن ألقي كلمة عفوية من القلب تماما مثل هذه الجائزة التي تعبر عن المحبة النابعة من القلب".

وأضاف "هذه الجائزة أسعدتني جدا باختلافها عن كل الجوائز، أولا لأنها من أبوظبي وعندما تذكر أبوظبي يتداعى على الفور اسم الشيخ زايد الذي له محبة كبيرة في قلوب المصريين والعرب جميعا، وثانيا لأني في البداية اعتذرت عن الجائزة لارتباطي بالمسرح حاليا وعدم استطاعتي السفر إلى الإمارات فكانت المفاجأة أن القائمين على الجائزة رحبوا بالقدوم إلى مصر وتسليمها لي ".

وحضر تسليم الجائزة وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، وسفير الإمارات بالقاهرة، جمعة مبارك الجنيبي، وعدد كبير من النجوم والكتاب والإعلاميين منهم السيناريست، وحيد حامد، والممثلة ليلى علوي، والصحفي مفيد فوزي.

وتقام الدورة السابعة عشرة من مهرجان أبوظبي في آذار/ مارس وفي نيسان/أبريل. ويشمل البرنامج 46 فعالية في 15 موقعا بأنحاء الإمارات بمشاركة أكثر من 380 فنانا عالميا و19 مؤلفا موسيقيا من 66 دولة.