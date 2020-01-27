إصابتان في حادث طرق بعد مطاردة بوليسية بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق بعد مطاردة بوليسية لسيارة على الشارع الالتفافي في مدينة الناصرة، أدت إلى تصادم بين 3 سيارات ظهر اليوم، الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "طاقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة عمل، ظهر اليوم الإثنين، على معالجة حادث طرق وقع بالقرب من مركز قيادة شرطة الشمال في مدينة الناصرة".

وأضاف أن "الحديث يدور حول حادث طرق سلسلة بين 3 سيارات. لم يبلغ عن عالقين وتواجد طاقم إطفاء وإنقاذ واحد في المكان".

يذكر أن الشرطة فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.