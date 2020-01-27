البرازيل: العواصف المطيرة تحصد حياة 46 شخصا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف المطيرة التي شهدتها ولايات جنوب شرقي البرازيل، إلى 46 قتيلا اليوم الأحد، فيما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وصرح مسؤولو الدفاع المدني إن 37 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية ميناس جيرايس، فيما توفي 9 آخرون في ولاية إسبريتو سانتو، وأن 28 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، كما تم إجلاء 20 ألف شخص بسبب المخاوف من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

(أ ب)

وبلغ متوسط سقوط الأمطار في عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي، 171 ملليمترا خلال 24 ساعة من الخميس إلى الجمعة الماضيين، وهو أعلى معدل لهطول الأمطار في المنطقة خلال 110 أعوام.

وأعلن حاكم الولاية غوستافو زيما، حال الطوارئ في 47 مدينة، في إجراء يهدف إلى تسهيل المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث، وأصدر مرسوما بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الفيضانات والانهيارات.