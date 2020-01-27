القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف المطيرة التي شهدتها ولايات جنوب شرقي البرازيل، إلى 46 قتيلا اليوم الأحد، فيما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم.
وصرح مسؤولو الدفاع المدني إن 37 شخصًا لقوا مصرعهم في ولاية ميناس جيرايس، فيما توفي 9 آخرون في ولاية إسبريتو سانتو، وأن 28 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، كما تم إجلاء 20 ألف شخص بسبب المخاوف من الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وبلغ متوسط سقوط الأمطار في عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي، 171 ملليمترا خلال 24 ساعة من الخميس إلى الجمعة الماضيين، وهو أعلى معدل لهطول الأمطار في المنطقة خلال 110 أعوام.
وأعلن حاكم الولاية غوستافو زيما، حال الطوارئ في 47 مدينة، في إجراء يهدف إلى تسهيل المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث، وأصدر مرسوما بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الفيضانات والانهيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل: العواصف المطيرة تحصد حياة 46 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.