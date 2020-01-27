اليمن...الجوف.. مقتل مسئول حكومي بقصف حوثي على مديرية الحزم

الإثنين 27 يناير 2020

قتل مسؤول حكومي محلي في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، أمس الأحد، بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على مدينة الحزم عاصمة المحافظة.



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وأعلن مدير الإعلام في المحافظة عبر حسابه على تويتر عن مقتل الدكتور ناصر مثنى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والذي ينحدر من محافظة تعز ويعمل في الوظيفة الحكومية بمحافظة الجوف منذ العام 1997.

هذا وتشهد عدة جبهات في محافظة الجوف معارك عنيفة إثر هجوم مكثف شنه الحوثيون، منذ مطلع الأسبوع الماضي، على مواقع تمركز القوات الحكومية في مديرية المتون ومنطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم عاصمة المحافظة