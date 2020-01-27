شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: العدد الحقيقي للمصابين بـ«كورونا» 25 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل
وفي مؤتمر صحفي، قال جابرييل ليونج - رئيس كلية الطب في لي كا شينج بجامعة هونج كونج - إن أبحاث فريقه تشير إلى أنه من المحتمل أن هناك نحو 44 ألف حالة في مرحلة حضانة الفيروس (وهي الفترة بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض).
وتوفي 80 شخصا وتأكدت إصابة 2744 في أنحاء الصين حتى اليوم الاثنين، بعد تسجيل 24 حالة وفاة منذ صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية.
وقال ليونج، الذي يقدم المشورة لحكومة هونج كونج حول الاستعداد لمواجهة المرض، إن فريقه يتوقع أن يستمر عدد الحالات في "التضاعف كل ستة أيام في غياب أي تدخل فيما يتعلق بالصحة العامة".
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