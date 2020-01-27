شكرا لقرائتكم خبر عن «العراق» تستنكر الهجوم على السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
• إجراءات تحقيقات للكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة
نددت وزارة الخارجيّة العراقية بشدة بالهجوم الصاروخي الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة الخضراء بوسط بغداد الليلة الماضية.
وأعربت الخارجية العراقية في بيان اليوم عن رفضها القاطع، واستنكارها لهذا العدوان الذي استخدمت فيه صواريخ الكاتيوشا.
وعبرت عن استهجانها لهذا العمل الذي وصفته بـ" العنفيّ المُدان قانونا وعرفًا" ،مؤكدة حرصها الشديد على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق, التزامًا ببُنود اتفاقـيّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم، وحرصًا على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح المُتبادلة للجميع".
وشددت على أنّ مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الإستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن ،منوهة بقيام الجهات الأمنيّة العراقية المعنيّة بإجراءات التحقيق في هذا الهجوم للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة, ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات, ممّا قد يجرّ العراق إلى أن يكون ساحة حرب لأطراف خارجية.
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