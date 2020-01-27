رويترز: قراصنة أتراك يهاجمون 30 موقعا في أوروبا والشرق الأوسط

كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز أن الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق التي تستهدف الحكومات وغيرها من المنظمات في أوروبا والشرق الأوسط هي من أعمال قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية.

وهاجم المتسللون ما لا يقل عن 30 منظمة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسفارات والأجهزة الأمنية وكذلك الشركات وغيرها من المجموعات، وفقا لمراجعة أجرتها رويترز لسجلات الإنترنت العامة.

Advertisements

ومن بين الضحايا خدمات البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.

ووقعت الهجمات القبرصية واليونانية والعراقية التي حددتها رويترز في أواخر عام 2018 أو أوائل عام 2019، وفقا لسجلات الإنترنت العامة.

وقال خبراء الأمن السيبراني: "إن سلسلة الهجمات مستمرة"، مضيفين أن الهجمات تسلط الضوء على نقطة ضعف في الركيزة الأساسية للبنية التحتية على الإنترنت التي يمكن أن تترك الضحايا عرضة للهجمات التي تحدث خارج شبكاتهم الخاصة، ما يجعل من الصعب اكتشافها والدفاع عنها.