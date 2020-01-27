مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 بقصف حوثي استهدف سوقا في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون، الإثنين، في قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على سوق شعبية غرب مدينة تعز اليمنية. وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية": "إن مليشيا الحوثي استهدفت سوق "المقهاية" في منطقة الضباب بتعز، بعدد من قذائف الهاون أثناء تجمع المدنيين". وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية. Advertisements كما تعرض عدد من المناطق السكنية في المطار القديم لقذائف حوثية وسمع دوي انفجارات عنيفة. وكثفت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية من هجماتها الإرهابية بمأرب وتعز، وسط تصعيد عسكري يهدد بنسف الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأحبطت مقاتلات التحالف العربي أوسع هجوم حوثي على مديرية "نهم" شرقي صنعاء، ومكنت قوات الحكومة الشرعية اليمنية من استعادة مواقع استراتيجية كانت خسرتها مساء الخميس.

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