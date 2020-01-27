مصير أردوغان وخسائر بورصة قطر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"‎

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: فتح الله غولن: أردوغان سيلقى مصير هتلر، معرة النعمان.. الجيش السوري يقترب من ثاني أكبر مدن إدلب، زيارة أردوغان للجزائر.. غضب شعبي وتجاهل عالمي، القوى الوطنية الليبية ترفض مشاركة الإخوان في حوار جنيف، مباحثات سودانية أمريكية بالخرطوم تتناول العلاقات وتطورات الأوضاع.

كما تطالعون أيضا: واشنطن تدعو بغداد لحماية منشآتها الدبلوماسية بالعراق، ألمانيا تدافع عن بقاء قواتها بالعراق: خطر داعش لم ينته بعد، قرقاش: بقيادة رشيدة واقتصاد حر وتسامح نجحت الإمارات في التنمية.

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أما في الاقتصاد: بورصة قطر تفقد 6.2 مليار ريال في جلسة واحدة، إيران تحتل المرتبة 146 عالميا ضمن مؤشر مدركات الفساد، تجنبا لغضب ترامب.. أوروبا تخفض القيود على وارداتها من أمريكا.

رياضيا تقرأون: بالورود والشموع.. الآلاف يشيعون أسطورة السلة براينت.

وأخيرا الفن: 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان لسينما المرأة.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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