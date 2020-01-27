العراق يبدأ تحقيقا لملاحقة مستهدفي السفارة الأمريكية بالصواريخ

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العين الإخباريةالإثنين 2020/1/27 02:54 م بتوقيت أبوظبي
مقر السفارة الأمريكية في بغداد - أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية العراقية بدء التحقيق في إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد؛ لمعرفة الجُناة وتقديمهم إلى العدالة.
وقالت الخارجية العراقية في بيان لها: "تُعبّر الوزارة عن رفضها القاطع، واستنكارها العدوان الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة بالقصف بقذائف كاتيوشا".
وأشارت إلى أنّ السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة؛ للكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ ما قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تُشدّد فيه الوزارة عن استهجانها لهذا العمل العنيف المُدان قانوناً وعرفاً تُؤكّد أنّها حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق.
كما نوهت بأن هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الاستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.
ومساء أمس الأحد، أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله: "إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حتى الآن لم يتم معرفة حجم الأضرار".
وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.
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