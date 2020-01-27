تركيا تخترق سفارات ووزارات اليونان والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، تقريرا خاصا كشفت فيه أن قراصنة إنترنت يعملون لحساب الحكومة التركية، نجحوا في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.



وأكدت رويترز، أن القراصنة الموالين لحكومة الرئيس رجب أردوغان، هاجموا ما لا يقل عن 30 منظمة، من بينها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية.

كما تم اختراق خدمات البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية، فضلا عن اختراق حسابات مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.