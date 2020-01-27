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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تدين الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد بأشد العبارات.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "إنه هجوم غير مسؤول يفاقم من الوضع المتوتر بالفعل".
وذكرت ديمر أنه يتعين على كافة المسؤولين في المنطقة المساهمة في مواجهة هذا التصعيد.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوضع بالنسبة للسفارة الألمانية النائية عن نظيرتها الأمريكية لم يتغير بالهجوم على نحو مبدئي.
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت الليلة الماضية الى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مبنى السفارة ما أسفر عن إصابة عدة اشخاص لم يحدد عددهم ولا جنسياتهم.
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