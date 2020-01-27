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ألمانيا تدين الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد بأشد العبارات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "إنه هجوم غير مسؤول يفاقم من الوضع المتوتر بالفعل".

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وذكرت ديمر أنه يتعين على كافة المسؤولين في المنطقة المساهمة في مواجهة هذا التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوضع بالنسبة للسفارة الألمانية النائية عن نظيرتها الأمريكية لم يتغير بالهجوم على نحو مبدئي.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت الليلة الماضية الى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مبنى السفارة ما أسفر عن إصابة عدة اشخاص لم يحدد عددهم ولا جنسياتهم.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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