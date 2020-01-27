حكم نهائي بقضية الفنان الكويتي عادل المسلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، بتأييد حبس المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم 10 سنوات وتغريمه وشركته 600 ألف دينار (1,980,000 دولار) بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة، كما قضت ببراءة شريكه العراقي، وفق حسابات إخبارية محلية.



وتعود قضية المسلم إلى عام 2016، حين نشرت الشرطة تقريرا مصورا للحظة اقتحام مكتب يعود له، وكان يحوي موادا محظورة ومؤثرات عقلية.

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وحاول المسلم وشريكه نفي التهم الموجهة بحقهما قبل صدور حكم نهائي يقضي بحبسهما، حيث أكد خلال التحقيقات الأولية أنّ المضبوطات لم يتوصل إليها رجال المباحث في مكتبه بل في مكتب آخر، مدعيا أنه لا يملك منزلاً بل يسكن في منزل بالإيجار، وحسابه البنكي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.

وبدأت الشبهات تحوم حول المسلم، بعد أن صورت زوجته الفنانة المهرة البحرينية آنذاك مقطعا تحدثت فيه عن إهداء المسلم لها طائرة خاصة، وعن كونها أول فنانة يصبح لديها شركة طيران خاصة بها، وهو ما أثار تساؤلات حول سر الثروة والبذخ المفاجئ في حياة الفنانين.

ولم تلبث المهرة البحرينية أن تخلت عن زوجها بعد وقت قصير من القبض عليه، وتركت الكويت عائدة إلى موطنها البحرين، بعدما ثبت تورطه في الاتجار بالمخدرات.