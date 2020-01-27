شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: قراصنة موالون للحكومة التركية يستهدفون 30 منظمة بينها وسفارات وأجهزة أمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت وكالة رويترز إن قراصنة إنترنت يعملون لحساب الحكومة التركية نفذوا هجمات إلكترونية ضد حكومات في أوروبا والشرق الأوسط.

Advertisements وأضافت الوكالة أن هجمات القراصنة الموالين للحكومة التركية استهدفت 30 منظمة بما في ذلك وزراء وسفارات وأجهزة أمنية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اخترق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية يونانية تابعة للبرلمان ووزارتي الخارجية والاقتصاد

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