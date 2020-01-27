مسؤول يمنى يكشف وصول أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثى

الإثنين 27 يناير 2020

أكد وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية وليد القديمى، وصول أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثى عبر ميناء الحديدة غربى البلاد، وشدد القديمى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، على ضرورة تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أى دعم عسكري، وكسرهم فى فترة وجيزة. كانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد أكدت مساء أمس الأحد، أن تصعيد مليشيا الحوثى نسف كافة جهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية، مؤكدة أن صبرها "لن يطول". وكان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، قد حمل مليشيا الحوثى اليوم الأثنين، مسئولية فشل اتفاقيات إحلال السلام فى اليمن، وذلك فى ظل تصعيدهم العسكرى المستمر فى البلاد، وقال الإريانى فى تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، "إن التصعيد العسكرى للحوثيين يعيد جهود بناء مسار سياسى لإحلال السلام فى اليمن إلى نقطة الصفر، لأنه ينسف كافة الاتفاقيات والتفاهمات". ويشهد اليمن - وفقا للأمم المتحدة - أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، ويحتاج ما يقرب من 80% من إجمالى عدد السكان بما يعادل 24.1 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وكانت طائرات التحالف العربى، شنت الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات مليشيا الحوثى الانقلابية، الموالية لإيران فى شمال اليمن، وذكرت قناة "سكاى نيوز " الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية يمنية قولها ، إن الغارات استهدفت مواقع المليشيا فى محافظتي: (صنعاء ) ، والجوف، وأضافت أن طائرات التحالف العربى كثفت من استهدافها لمواقع وتحركات المليشيا فى مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، ومنطقة "نهم " شرقى العاصمة (صنعاء ). وأكدت المصادر، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية للمليشيا الانقلابية . وكان العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهتي : نهم والجوف.

