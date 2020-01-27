عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأتراك فى مرمي النار.. معاناة من قلة التدفئة بعد ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء

الإثنين 27 يناير 2020

بسبب زيادة عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي في تركيا عن 14 مليون شخص، اضطر الكثير من الأتراك إلى اللجوء للطرق البدائية في التدفئة، حيث اتجه الأتراك لتدفئة غرفة واحدة على الأقل، أو العودة إلى الموقد البدائي بدلا من الغاز الطبيعي، الذي زادت فاتورته بشكل كبير للغاية.



ورغم زيادة برودة الجو، إلا أن الأتراك تركوا الكهرباء والغاز الطبيعي، بسبب الارتفاع في أسعار الفواتير، حيث زادت فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بأكثر من 60% في العامين الماضيين.

فيما صرح أحمد أكين، نائب حزب الشعب الجمهوري، بأنه "في الوقت الحالي، يستخدم الأتراك المواقد البدائية بدلا من الغاز الطبيعي في معظم المنازل، كما يتم قطع الغاز والكهرباء لأنهم لا يستطيعون دفع الفواتير".

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يأتي هذا فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.9 % في أغسطس وسبتمبر من العام الماضي، كما بلغت الزيادة في الغاز الطبيعي في عام 2019، 30%.

ووفقا للبيانات الصادرة عن يوروستات، وهو معهد الإحصاء الأوروبي، فإن 20% من السكان في تركيا لا يمتلكون وسائل التدفئة بما فيه الدفاية في المنزل.

وكانت تركيا، تراجعت إلى المرتبة الأخيرة في متوسط الدول الأوروبية التي تتمتع أسرها بوسائل تدفئة.

ووفقا لبيانات عام 2017، فقد تربعت تركيا على عرش الدول الأوروبية الـ34 في الدول التي لا تمتلك المنازل ذات التدفئة الكافية، حيث أصبحت في المركز السادس.