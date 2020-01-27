عاجل.. تحطم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر مسؤول، اليوم بأن طائرة ركاب تابعة لشركة ”أريانا“ الأفغانية الحكومية، تحطمت في إقليم ”غزنة“ وسط البلاد.



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ووفقا لارم نيوز، قال مسؤول أفغاني إن حريقاً شب بأحد أجزاء الطائرة المنكوبة كان السبب في حدوث خلل فني بها أدى إلى تحطمها وعلى متنها 83 شخصاً.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة تحطمت في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة ”طالبان“ في منطقة ديه ياك النائية والجبلية“.

وقال عارف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة: طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة أريانا تحطمت في إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهراً تقريباً بالتوقيت المحلي“.