بعد رفض الجزائر التدخل العسكري في ليبيا.. أردوغان يتوجه إلى جامبيا

أفادت وسائل إعلامية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توجه إلى جامبيا، اليوم الإثنين، بعدما غادر الجزائر، ضمن جولته الإفريقية التي تشمل ايضاً السنغال.

وغادر أردوغان الجزائر من مطار بومدين الدولي في العاصمة متوجهاً إلى جامبيا.

وكان أردوغان قد أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، في أول زيارة لرئيس دولة أجنبي عقب انتخابه رئيساً للجزائر في الـ 12 من ديسمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلامية أن أردوغان بحث مع نظيره الجزائري تطورات الأواضع في ليبيا والمنطقة، حيث أكد الزعيمان أن الحلول العسكرية لن تصل بالبلاد إلى نتيجة إيجابية.

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وأبلغ تبون نظيره التركي رفض الجزائر كافة أشكال التدخل الأجنبي ولا سيما العسكري في ليبيا، مع الاتفاق على أن الأولوية الآن هي السعي لدفع أطراف النزاع إلى الحوار السياسي لإنهاء الاقتتال الداخلي.

وأكد تبون خلال لقاءه بأردوغان على استقلالية القرار السياسي للجزائر بشأن الوضع الإقليمي، دون تحيز لأي طرف دولي أو ليبي بشأن الأزمة المستعرة في جارتها ليبيا.

وقال مراقبون إن أردوغان كان يسعى من خلال زيارته إلى الجزائر للحصول على موافقتها بشأن خططه الحربية في ليبيا، إلا أنه فشل في إقناعها بطرح التدخل العسكري بعدما ألح عبد المجيد تبون على عدم مشروعية ذلك، وأن أي مسعى يجب أن يجعل سيادة ليبيا ووحدة شعبها وترابها فوق كل اعتبار.

وأضاف المراقبون أن زيارة أردوغان أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في ظل سعي تركيا لإحياء "المجد العثماني" بأكبر بلدان إفريقيا، بالإضافة إلى توجس الرئيس التركي من الإجراءات الأمنية المعتمدة في البلاد، على خلفية استعانة أمنه الرئاسي بكلب حراسة لتفتيش قاعة المباحثات قبل دخوله إليها.