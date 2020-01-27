«عمليات التفتيش جارية» .. «تلغيم» محطات مترو موسكو

أفاد مصدر في هيئة الطوارئ في العاصمة موسكو، اليوم الاثنين، بورود إبلاغات مجهولة تفيد بزرع ألغام في جميع محطات مترو موسكو، منوها بأنه لم يتم إخلاء المحطات من الركاب.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تلقت جميع محطات المترو تهديدات، وعمليات التفتيش جارية".
وكانت موسكو قد تلقت يوم الإثنين الماضي أيضا تهديدات " بزرع متفجرات" في جميع محطّات المترو، وفي 22 يناير من الشهر الجاري، أيضا تلقت أكثر من 30 محطّة تهديدات من نفس الطراز. ولكن بعد التحريات لم يتم تأكيد التّهديدات.
يذكر أن موجة من "الإرهاب الهاتفي"، بدأت في روسيا، منذ يوم 11 سبتمبر 2017، وما زالت مستمرة حتى اليوم.
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