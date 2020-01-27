بسبب «صفقة القرن».. الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمات ترامب

- شريف الجنيدي

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئول فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، قوله إن الرئيس الفلسطيني رفض خلال الأيام الماضية تلقي مكالمة هاتفية من ترامب، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

يأتي هذا قبل أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعين، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، وخصمه زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني جانتس، للكشف عن خطة السلام الأمريكية المعروفة بإسم "صفقة القرن".

والخميس الماضي، صرح ترامب بأن الخطة الأمريكية ستقابل بالرفض من قبل الفلسطينيين في البداية، واصفاً إياها بأنها "إيجابية لهم للغاية".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد علّقت على التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن بنود الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس الأحد نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الخطة الأمريكية لحل الصراع تعد "مؤامرة" على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله.

وأضاف البيان أن توقيت الإعلان عن صفقة القرن يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبر البيان صفقة القرن بأنها "مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل أجياله"، مشيراً إلى أن توقيتها "مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار هذا الوقت بالذات للإعلان عن صفقة القرن من أجل "دعم حليفه وشريكه بنيامين نتنياهو في الانتخابات ومحاولة توفير الحماية له من تهم الفساد التي تلاحقه، واستبدال حالة الجدل الراهنة في إسرائيل حول ملفات الفساد والحصانة بضجة مفتعلة تحت عنوان طرح (صفقة القرن)، حتى يبقى نتنياهو وراء مقود الحكم في إسرائيل، وهو ما يمنح ترامب أيضا الفرصة لتعزيز إمكانية إعادة انتخابه لولاية ثانية عبر إرضاء جمهوره من المسيحيين المتطرفين".

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى موقف دولي رافض لصفقة القرن، مؤكدة أن الصفقة تحمل "مخاطر وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وعن التسريبات التي تم تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تتحدث "عن ضم ما يزيد على 30% من مساحة الضفة الغربية لدولة الاحتلال في ظل سيطرة إسرائيلية أمنية كاملة على الضفة وابتلاع للقدس الشرقية المحتلة، وإذا صدقت التسريبات بأن الخطة جاءت على ذكر (دولة فلسطينية) فهي مشروطة بجملة من العوامل والعناصر التعجيزية التي تنفي وجودها وأسسها وتفرغها من محتواها القانوني والسياسي".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، الأسبوع الماضي، لحضور اجتماع في واشنطن، لمناقشة آخر تطورات الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمعروفة بـ "صفقة القرن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن مشروع الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعرف بصفقة القرن، سيتم الكشف عنه بعد أيام.

Advertisements

بنود الصفقة

وبحسب تقرير بثه التليفزيون الإسرائيلي، فإن الصفقة التي سيتم عرضها في البيت الأبيض على نتنياهو، وخصمه جانتس، تنص على منح السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء القدس بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 100 مستوطنة، وذلك لأجل منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.

وزعمت قناة عبرية أن خطة "ترامب" تحتوي على بنود رئيسة منها:

1 - ضم 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.

2 - ضم المستوطنات الكبرى بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

3 - إخلاء المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية.

4 - تبادل أراضي بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بدلا من تلك التي ضمتها بالضفة.

5- إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة 70% من أراضي الضفة الغربية.

6 - حرية العمل العسكري الإسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية.

7 - إبقاء المناطق المقدسة بالقدس تحت السيادة الإسرائيلية.

8 - نقل بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس للسيادة الفلسطينية.

9 - الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

10 - نزع سلاح قطاع غزة.