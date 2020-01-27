استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ الوزير السابق النائب ​نهاد المشنوق​ وتم البحث في الشؤون الوطنية والإسلامية والأوضاع الحكومية والمعيشية والحياتية واخر المستجدات على الساحة اللبنانية. كما التقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد في زيارة بروتوكولية وتعارف وجرى التداول في القضايا التي تهم البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان عرض الأوضاع مع المشنوق والتقى السفير الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.