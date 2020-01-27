الدكاش: ليس لهذه الموازنة أب ويمكن لوزير المال ان يقول انه تبناها

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ليس لهذه ​الموازنة​ أب ويمكن لوزير المال ان يقول انه تبناها لان الحكم استمرارية لكنه ليس مقتنع بها".

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